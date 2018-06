Am Montag nun einigten sich Union, FDP und Grüne darauf, in einer möglichen Koalition die Ausgaben für Bildung und Forschung deutlich steigern zu wollen. Bis 2025 sollen zehn Prozent der Wirtschaftsleistung in Bildung und Forschung fließen, heißt es in einem Papier, das den Zwischenstand der Jamaika-Sondierung widergibt. "Wir wollen, dass Deutschland künftig weltweit zu den Spitzenländern bei Bildungsinvestitionen zählt", so die Unterhändler.