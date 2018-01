Die Grünen wollen in den Jamaika-Gesprächen über Familienpolitik das Thema Kinderarmut in den Mittelpunkt stellen. Man werde darüber sprechen, dass jedes fünfte Kind in Deutschland in Armut lebe und Armut auch arm an Chancen bedeute, sagte Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt. Sie forderte ein "Recht für Frauen und Männer auf Rückkehr in Vollzeit". Das hatte Arbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) in der großen Koalition nicht gegen die Union durchsetzen können, obwohl es im Koalitionsvertrag stand.