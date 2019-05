Einen Tag nach der Wahl steht in Bremen der erste Fahrplan für Sondierungsgespräche. Die CDU strebt ein Jamaika-Bündnis an und trifft sich am Mittwoch zuerst mit den Grünen, wie Spitzenkandidatin Maike Schaefer bestätigte. Am Freitag folgen Gespräche mit der FDP.



Die SPD, die ein rot-rot-grünes Bündnis anvisiert, kündigte ebenfalls Gespräche mit den Grünen an, die Donnerstag stattfinden sollen. Mit den Linken sei ein Gespräch am Freitag geplant, sagte SPD-Chefin Sascha Karolin Aulepp. Die Sozialdemokraten waren am Sonntag mit einer herben Schlappe als Wahlverlierer aus der Bürgerschaftswahl hervorgegangen und erstmals seit 1946 auf Platz zwei hinter der CDU gelandet.