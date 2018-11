Grünen-Unterhändlerin Claudia Roth indes erklärte, man könne keine Grenzen einziehen. Nach Ansicht ihres Parteikollegen Jürgen Trittin ist für die Grünen das Ende der Fahnenstange erreicht. "Wir haben uns an vielen Stellen bewegt, sind bis an die Schmerzgrenze gegangen", sagte er der "Bild am Sonntag". Das betreffe Verfahren, aber auch Fristen und die Nennung von Zahlen. Nicht verhandelbar sei der Familiennachzug für subsidiär geschützte Flüchtlinge.



FDP-Chef Christian Lindner eilte am Vormittag ohne Kommentar in die Sondierung in der baden-württembergischen Landesvertretung - unter den Arm geklemmt die "Bild am Sonntag" mit dem Trittin-Interview, dass bei den Verhandlern für Unruhe gesorgt hatte. Zum Themenblock Migration wollten auch die Liberalen noch ein "letztes Kompromissangebot" vorlegen, hieß es in Verhandlungskreisen. Wer Arbeit habe, seine Familie ernähren könne und integriert sei, solle demnach über das Einwanderungsgesetz einwandern und auch hierbleiben können. Bis zur Wirkung dieses Gesetzes solle der Familiennachzug für die subsidiär Geschützten für weitere zwei Jahre ausgesetzt bleiben. Die 500.000 anerkannten Flüchtlinge nach der Genfer Flüchtlingskonvention seien davon ohnehin nicht betroffen.