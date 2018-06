Vier Tage bleiben CDU, CSU, FDP und Grünen, um ihre Sondierungen am Donnerstag abzuschließen. Das zumindest ist der Plan. Danach wollen die Parteien über die Aufnahme förmlicher Koalitionsverhandlungen entscheiden. An diesem Montag gehen die Gespräche in kleiner Runde weiter. Am Sonntagabend waren die Chefunterhändler nach sieben Stunden Verhandlungen zwar auseinandergegangen, ohne dass konkrete Ergebnisse bekannt wurden. Das Klima aber wurde im Anschluss als gut beschrieben. CSU-Chef Horst Seehofer sagte: "Alles im Plan."