Streitpunkt Nummer eins: der Kohleausstieg. Die Grünen wollen die 20 schlimmsten Kohlekraftwerke abschalten - und zwar sofort. Ab 2030 soll der Strom zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energiequellen kommen. Es gehe darum, sich in den Verhandlungen auf "echte Klimapolitik" und "ein konkretes Maßnahmenpaket" zu einigen, sagte Grünen-Chefin Simone Peter der Funke-Mediengruppe. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet hält von diesen Ausstiegsplänen wenig. "Wir brauchen den Mix aus Braunkohle, modernen Steinkohlekraftwerken und Gas", erklärte der CDU-Politiker in der Rheinischen Post. Union und FDP vermerkten in ihrem Wahlprogrammen, dass "auf fossile Energieträger auf absehbare Zeit nicht verzichtet werden kann". Der schier unlösbar scheinende Streit um die Migrationspolitik "ist lösbar - eher als die Schließung einer Reihe von Kraftwerken", so die Prognose à la Laschet.