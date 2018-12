Alexander Graf Lambsdorff (FDP)

Quelle: Karlheinz Schindler/dpa-Zentralbild/dpa

Der Vize-Fraktionsvorsitzende der FDP im Bundestag, Alexander Graf Lambsdorff, wirbt für Geduld bei den Jamaika-Sondierungen. "Vertrauen braucht Zeit", sagte er der "Welt am Sonntag".



"Die Sondierungen haben gut angefangen, aber jetzt sind wir in einer schwierigen Phase." Angesichts der unterschiedlichen Partner sei es normal, dass es anfangs "noch verschiedene Deutungen gibt und auch mal rumpelt". Lambsdorff appellierte an die Grünen und seine eigene Partei, aufeinander zuzugehen.