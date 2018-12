Bundeskanzlerin Merkel (CDU) gibt sich kämpferisch.

Quelle: Michael Kappeler/dpa

Die Unterhändler von CDU, CSU, FDP und Grünen kommen an diesem Samstag (10.00 Uhr) erneut zusammen, um die Möglichkeiten einer Jamaika-Koalition auszuloten. Die Gespräche waren am frühen Freitagmorgen nach knapp 15 Stunden vertagt worden, weil in zentralen Punkten keine Annäherung zustande kam.



Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sagte: "Es wird sicherlich nicht einfach, es wird sicherlich hart, aber es lohnt sich, Runde zwei noch einmal zu drehen".