Es zeichne sich ab, so Walde weiter, dass die finale Verhandlungsrunde der Chefunterhändler "noch ein bisschen wichtiger" werde, als ohnehin bislang angenommen. "Der politische Wille zu Jamaika ist in dieser Runde, so kann man sagen, am größten unter diesen Chefunterhändlern. Und sie haben auch die Prokura, einiges zu entscheiden." Die Sondierer setzen nach Waldes Einschätzung darauf, dass der öffentliche Druck und der Zeitdruck dann bis Donnerstagabend so groß sein werden, "dass dann auch die Parteien zu schmerzhaften Kompromissen bereit sein werden, zu denen sie bislang nicht bereit sind".