Bundeskanzlerin Angela Merkel warnt vor Neuwahl-Gerede. Quelle: Michael Kappeler/dpa

Mit einer Chef-Runde sind Union, FDP und Grüne am Abend in die entscheidende Phase der Jamaika-Sondierung gestartet. CDU-Chefin und Kanzlerin Angela Merkel warnte, für den Fall des Scheiterns der Verhandlungen immer wieder eine vorgezogene Neuwahl ins Spiel zu bringen.



Man werde jetzt auch die Knackpunkte herausarbeiten, erklärte Merkel. Dies werde bis Anfang nächster Woche geschehen. "Und dann geht es in die Endrunde, denn am ... 16. November, wollen wir fertig sein mit allem."