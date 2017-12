CDU-Mann Tauber versucht wie schon nach dem Treffen mit der FDP, staatstragend das Positive herauszustellen. Er vertritt hier ja quasi die Kanzlerin - und die will am Schluss unbedingt in Jamaika ankommen. Wenn so unterschiedliche Parteien wie Union und Grüne versuchten, zusammen zu arbeiten, sei das "auch ein starkes Signal, wenn es darum geht, Trennendes in unserer Gesellschaft zu überwinden", sagt Tauber nun. Klar sei aber auch: "Bis wir dort sind, dass wir Trennendes überwunden haben, dass wir Gemeinsamkeiten gefunden haben, ist es noch ein gutes Stück des Weges."