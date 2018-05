Der Einsatz von chemischen Produkten soll reduziert werden Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Die Unterhändler für eine Jamaika-Koalition wollen erreichen, dass in der Landwirtschaft weniger chemische Wirkstoffe eingesetzt werden. "Wir wollen die Menge in der Landwirtschaft und in der außerlandwirtschaftlichen Anwendung eingesetzter chemischer Wirkstoffe reduzieren", heißt es in einem Leitlinienpapier der Parteien.



Die möglichen Jamaika-Partner streben zudem einen gesellschaftlichen Konsens für die Nutztierhaltung an. Damit soll der Tierschutz vorangebracht werden.