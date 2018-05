Es sind ungewohnt umgängliche Töne, die Alexander Dobrindt vor der Parlamentarischen Gesellschaft anschlägt. In den ersten Jamaika-Schnupperwochen hat sich der CSU-Landesgruppenchef mit Poltereien gegen den kleinsten möglichen Partner und dessen "Schwachsinnstermine" beim Klima als Grünen-Fresser einen Namen gemacht. Und nun dies: "Es sind alle aufgefordert, dafür zu arbeiten, dass man näher zusammenkommt", flötet der Mann am Freitagvormittag in die Mikrofone. "Da haben alle eine große Verantwortung" - also auch er selbst und seine Partei, die in der schwarz-gelb-grünen Runde wohl am meisten mit dem Experiment Jamaika fremdelt.