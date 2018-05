Das gilt auch für eine "mögliche Verlängerung, Weiterentwicklung oder Beendigung laufender Mandate" für Bundeswehreinsätze. Die Grünen haben als Oppositionspartei im Bundestag gegen mehrere Auslandseinsätze der Bundeswehr gestimmt. Würden sie bei ihrem bisherigen Abstimmungsverhalten bleiben, gäbe es für 7 der 13 mandatierten Einsätze in einer Jamaika-Koalition keine eigene Regierungsmehrheit mehr. Darunter sind Einsätze wie die Beteiligung am Kampf gegen die Terrororganisation Islamischer Staat (IS), die Ausbildungsmission in Afghanistan und der EU-Einsatz zur Bekämpfung der Schleuserkriminalität im Mittelmeer.