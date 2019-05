Der britische Starkoch Jamie Oliver.

Quelle: Axel Heimken/dpa

Die Restaurantkette des britischen Starkochs Jamie Oliver, Jamie's Italian, hat in Großbritannien Insolvenz angemeldet. "Ich bin sehr betrübt über diese Entwicklung und würde gerne allen Mitarbeiter und unseren Zulieferern danken, die mit Herz und Seele im vergangenen Jahrzehnt in diesem Unternehmen gearbeitet haben", sagte Oliver in einer Unternehmens-Mitteilung.



Rund 1.300 Beschäftigte müssen der BBC zufolge um ihre Arbeitsplätze fürchten. Oliver betreibt 25 Filialen in Großbritannien.