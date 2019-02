So viel steht fest: Der Mord an Kuciak war der Staatsanwaltschaft zufolge ein Auftragsmord. Drei Männer und eine Frau sitzen im Gefängnis: Die Frau, Alena Z., solle den Mord für 70.000 Euro in Auftrag gegeben haben. Aber sie schweigt, nur einer der Festgenommenen ist bislang geständig. Aber was waren die Hintergründe des Auftragsmords? Das ist noch unklar. Immer wieder fällt ein Name: Marian Kocner. Der dubiose Geschäftsmann, der stets mit seinen Verbindungen in die Politik prahlte, sitzt mittlerweile wegen Betrugs im Gefängnis. Er hatte Kuciak vor dessen Tod gedroht.



Uns liegt der Mitschnitt eines Telefonats zwischen Kuciak und Kocner vor. Darin sagt Kocner: "Sie können sich sicher sein, dass ich mich Ihnen, speziell Ihnen, widmen werde, Herr Kuciak." Darauf fragt Jan Kuciak: "Ist das eine Drohung?" "Nein", antwortet Kocner und dann: "Ich sage Ihnen das ganz in Ruhe noch einmal: Ich werde mich persönlich, speziell Ihnen, Ihrer Mutter, Ihrem Vater und Ihren Geschwistern widmen."