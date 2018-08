Jan Ullrich (Archivbild) Quelle: picture alliance/KEYSTONE

Der 44-Jährige Ullrich soll in einem Hotel mit der Frau in einen Streit geraten sein und sie daraufhin attackiert haben. "Er soll sie so fest gewürgt haben, dass ihr schwarz vor Augen wurde", sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main, Nadja Niesen. Es werde wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Die Staatsanwaltschaft sehe aber derzeit keinen dringenden Tatverdacht für ein versuchtes Tötungsdelikt und mit Blick auf die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung keinen Haftgrund.



Am Nachmittag teilte die Polizei mit, der Beschuldigte komme im Laufe des Nachmittags wieder auf freien Fuß, weil die Voraussetzungen für eine Inhaftierung nicht vorlägen. Die Ermittlungen seien aber noch nicht abgeschlossen.