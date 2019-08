Schüler gedenken den Opfern des Atombombenabwurfs in Nagasaki.

Quelle: -/kyodo/dpa

Allein in Nagasaki wurden durch die von einem US-Bomber abgeworfene Bombe etwa 70.000 Menschen durch direkte Einwirkung getötet, weitere 75.000 wurden verletzt. Das ursprüngliche Ziel der Bombe war eine japanische Waffenfabrik. Aufgrund der Wetterlage änderte sich der Plan und die Bombe wurde direkt über der Stadt abgeworfen.



Zum Zeitpunkt des Bombenabwurfes hatte der Zweite Weltkrieg in Europa schon geendet, doch die USA und Japan führten noch Krieg. Um Japan zu besiegen, setzten die USA erstmals in der Geschichte Atombomben ein. Drei Tage zuvor hatten die USA bereits Hiroshima durch eine Atombombe verwüstet. Die Bomben zerstörten beide Städte sofort und vernichteten fast alles Leben im Umkreis. Unter dem Eindruck dieser Zerstörungen kapitulierte das Kaiserreich Japan am 15. August 1945.