Und noch ein weiterer Faktor spielt gegen Japan: die Zeit. Noch finanziert eine Generation Babyboomer Japans Schulden. Allerdings wird diese noch arbeitende Generation absehbar in Rente gehen. Das ist der Zeitpunkt, an dem sie die Schuldscheine wird einlösen müssen, das Geld also vom Staat zurückfordern wird. Gelangen diese Anleihen auf den Markt, könnte es an neuen Käufern mangeln. Die Folge: Die Kurse würden ebenfalls fallen und die japanische Regierung gezwungen, mehr Zinsen anzubieten, um neue Abnehmer ihrer Schuldscheine zu finden. Auch dann würde sich die Finanzierung der Schulden verteuern, könnte der Schuldenberg über die Regierung in Japan herein brechen.