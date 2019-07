Während sich das Hightech-Land noch am Wochenende als Gastgeber des Gipfels der Top-Wirtschaftsmächte (G20) in der Stadt Osaka präsentierte, trafen seine Walfänger im hohen Norden des Landes bereits die letzten Vorbereitungen zur großen Jagd. Heute, wenn Japans Austritt aus der Internationalen Walfangkommission (IWC) formal in Kraft getreten ist, wollen sie vom Hafen Kushiro mit wehenden Fahnen in See stechen.



Zwar hat Japan schon bisher jedes Jahr Hunderte Wale getötet - nach offizieller Darstellung zu "wissenschaftlichen Zwecken", was trotz des seit 1986 geltenden Moratoriums erlaubt ist. Doch nun beginnt die drittgrößte Volkswirtschaft erstmals seit drei Jahrzehnten wieder mit der kommerziellen Jagd auf die Meeressäuger. Da mag es aus aller Welt noch so viel Kritik geben.