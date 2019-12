Systeme zur Gesichtserkennung dienen in Deutschland vorrangig der Sicherheit - heißt es aus dem Bundesinnenministerium. Zuletzt hatte das Projekt "Intelligente Videoanalyse" für Schlagzeilen gesorgt. Dabei handelte es sich um ein Pilotprojekt am Berliner Bahnhof Südkreuz, bei dem Gesichtserkennungssysteme getestet wurden. Innenminister Horst Seehofer (CSU) wertete das Projekt als Erfolg. "Die Systeme haben sich in beeindruckender Weise bewährt, so dass eine breite Einführung möglich ist", sagte er vergangenes Jahr.



Nun werden Ausbau und Modernisierung der Videotechnik zur Erhöhung der Sicherheit an Bahnhöfen verstärkt vorangetrieben, teilte das Innenministerium im September mit. "Intelligente Videoüberwachung und biometrische Gesichtserkennung werden dabei zukünftig ein wichtiges Unterstützungsinstrument insbesondere für die Bundespolizei sein", heißt es in der Pressemitteilung.



Praktisch bedeutet das: Die Deutsche Bahn baut in Zusammenarbeit mit dem Bundesinnenministerium und der Bundespolizei kontinuierlich ihre Videoanlagen aus. Die Investitionen in die Sicherheitstechnik sind millionenschwer. 70 Millionen Euro stellt die Bundespolizei bereit, 50 Millionen will das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) dazu beisteuern sowie 12,5 Millionen Euro aus Eigenmitteln der Deutschen Bahn.



