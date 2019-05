Sollte das Freihandelsabkommen in seiner geplanten Form in den kommenden Jahren praktisch umgesetzt werden, wäre ihm ein Platz in den ökonomischen Geschichtsbüchern sicher. Tokio und Brüssel trennen rund 10.000 Kilometer. Zudem kommt es in einer Zeit, in der die USA Zollschranken aufbauen. Formal geht es nur noch um Details zwischen Japan und er EU. Politisch ist es auch eine Art Kampfansage an die Regierung Donald Trump in Washington. Allerdings hatten die Verhandlungen des Freihandelsabkommens bereits 2013 begonnen – also bevor der amerikanische Präsident ins Weiße Haus eingezogen ist.