Fuess: Es ist eine reale Zeitenwende für die Bevölkerung, da alle offiziellen japanischen Dokumente und Urkunden nach dem Kaiserjahr und nicht nach der christlichen Zeitrechnung datiert werden. Zeitperioden in Japan werden deswegen auch in der Umgangssprache in der kaiserlichen Zeitrechnung angegeben, die damit zur Identität von Japan als einem besonderen Land beiträgt. Mit dem neuen Kaiser und seiner Gattin wird ein Kaiserpaar den japanischen Chrysanthementhron besteigen, das in der Nachkriegszeit geboren wurden und im Ausland studiert hat, jedoch sind die zeremoniellen Aufgaben so stark vorgegeben, dass man von dem Generationswechsel keine eigenen politischen Impulse erwarten darf.