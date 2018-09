Abe kam 2012 mit dem Versprechen zurück an die Macht, die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen und die Verteidigungskraft des Landes zu stärken. Sollte Abe im November 2019 als Ministerpräsident wiedergewählt werden, könnte er den Rekord von Taro Katsura mit 2.886 Tagen im Amt des Regierungschef in den Jahren 1901 bis 1913 übertreffen.