Japans Kaiser Naruhito mit Kaiserin Masako

Quelle: Eugene Hoshiko/AP/dpa

In seiner ersten Neujahrsansprache seit seinem Amtsantritt im vergangenen Mai hat Japans Kaiser Naruhito (59) den Wunsch nach einem ruhigen Jahr geäußert. "Ich hoffe, dieses Jahr wird ein friedliches und gutes Jahr ohne Naturkatastrophen", sagte Naruhito vor Zehntausenden Anhängern am Kaiserpalast in der Hauptstadt Tokio.



Er wünsche sich Glück für die Menschen in Japan und weltweit. Naruhito äußerte auch sein Mitgefühl für die Menschen, die im vergangenen Jahr von Überschwemmungen und Taifunen betroffen waren.