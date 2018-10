Li Keqiang und Shinzo Abe, Premierminister von China und Japan. Quelle: Roman Pilipey/Pool European Pressphoto Agency/AP/dpa

Nach jahrelangen Spannungen gehen China und Japan wieder aufeinander zu. Mit seinem ersten bilateralen Besuch in Peking will der japanische Ministerpräsident Shinzo Abe "eine neue Ära" in den schwierigen Beziehungen zu dem großen Nachbarn einleiten.



"Da Probleme aufgetaucht sind, die ein Land nicht alleine lösen kann, ist es an der Zeit, dass Japan und China gemeinsam zum Frieden und Wohlstand in der Welt beitragen", sagte Abe in Peking bei einem Empfang mit Chinas Regierungschef Li Keqiang.