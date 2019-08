Jeder Fünfte arbeitet für Niedriglohn. Archivbild

Quelle: Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/dpa

Etwa jeder fünfte Vollzeitbeschäftigte in Deutschland arbeitet für einen Niedriglohn. Bundesweit verdienten 4,14 Millionen Menschen - 19,3 Prozent der Vollzeitbeschäftigten - weniger als 2.203 Euro brutto im Monat, wie aus der Antwort des Arbeitsministeriums auf eine Anfrage der Linke-Bundestagsabgeordneten Susanne Ferschl hervorgeht.



"Die Bundesregierung lässt die Menschen in ihrer Not allein und hält an ihrer verfehlten Arbeitsmarktpolitik fest", sagte Ferschl dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.