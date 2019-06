Schuster: Antisemitische Erfahrungen im persönlichen Gespräch oder auf der Straße mache ich nicht. Das hat auch mit dem Personenschutz zu tun. Aber auch, weil in Würzburg, wo ich lebe, recht wenig Antisemitismus zu spüren ist. Aber ich bekomme den Antisemitismus täglich in Briefen und in E-Mails zu lesen.



heute.de: Welcher Vorfall empört Sie derzeit am meisten?



Schuster: In einem Ortsteil von Hannover wurde einem älteren Ehepaar der Fußabstreifer angezündet und das Haus mit dem Wort "Jude" beschmiert. Wenn jüdische Menschen nicht mehr unbehelligt leben können, dann ist das eine neue Qualität, die ich mir so nicht hätte vorstellen können. Und ich bin von den Behörden irritiert, um es mal ganz vorsichtig zu sagen. Dieser Vorfall ist jetzt eine Woche her und es gibt noch keine Ermittlungserfolge.