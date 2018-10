Mit der VogelbeobacHtung fing alles an. Quelle: Nicolas Armer/dpa

"Citizen Science" hat ihren Ursprung in den USA. Das erste Projekt, bei dem Wissenschaftler auf die Mitarbeit von Bürgern setzten, fand bereits vor über hundert Jahren und zwar zu Weihnachten 1900 statt. Ornithologen riefen damals zu einer Vogelzählung auf, dem Christmas Bird Count. Seitdem wird diese Zählung jedes Jahr durchgeführt, um Veränderungen in der Artenvielfalt zu erfassen. Mittlerweile beteiligen sich über 50.000 Menschen aus 17 Ländern Jahr für Jahr an dieser Aktion.

Hierzulande setzten sich Projekte, die auf die Mitarbeit von Bürgerforschern bauen, erst später durch – in jüngster Zeit befeuert durch die Digitalisierung und die hohe Verbreitung von Smartphones. Apps ermöglichten eine schnelle und oftmals sehr genaue Aufnahme von Daten, sagt Florence Mühlenbein, Projektmanagerin bei "Bürger schaffen Wissen". Sie können zum Beispiel beim Bestimmen von Pflanzen und Tieren helfen. "Während früher das Bestimmungsbuch zu Rate gezogen wurde, übernimmt das heute die App", so die Expertin.