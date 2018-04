Emma Gonzales überlebte den Amoklauf an ihrer Schule in Parkland im US-Bundesstaat Florida. Sie ist eines der Gesichter der #NeverAgain-Bewegung, die sich in den USA für schärfere Waffengesetze einsetzt. Für die Waffenlobby ist sie ein rotes Tuch und bei Facebook und Twitter immer wieder Zielscheibe von Aggressionen und Verleumdungen.