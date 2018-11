Im Schnitt waren es 2017 mehr Frauen, die am Wochenende oder an Feiertagen arbeiteten. Von den 37 Millionen abhängig Beschäftigten gaben rund 26 Prozent der Frauen an, am Wochenende zu arbeiten. Von den Männern waren es 22,6 Prozent. Noch stärker ist der Unterschied bei den befristet Beschäftigten: Der Anteil an Frauen, die am Wochenende arbeiteten, lag bei 28,7 Prozent, bei den Männern bei 23 Prozent. Besonders im Gastgewerbe (67 Prozent) und im Bereich von Kunst, Unterhaltung und Erholung (49 Prozent) wird viel am Wochenende gearbeitet.