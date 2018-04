Je nach Ausbildungsberuf gibt es außerdem große Unterschiede. Am höchsten war der Anteil dem Entwurf des Berufsbildungsberichts zufolge bei angehenden Sicherheits-Fachkräften mit 50,6 Prozent. Am niedrigsten war der Wert mit 4,1 Prozent bei Azubis, die sich zu Fachangestellten in der Verwaltung ausbilden ließen.