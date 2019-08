Passanten auf der Einkaufsmeile Königsallee in Düsseldorf (Archivfoto)

Quelle: dpa

Im Jahr 2018 hatte jede vierte Person in Deutschland einen Migrationshintergrund. Wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte, waren das rund 20,8 Millionen Menschen und damit 2,5 Prozent mehr als 2017. Laut Definition hat eine Person einen Migrationshintergrund, wenn sie selbst oder mindestens ein Elternteil nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren wurde.