Diesel-Fahrer werden in Hamburg von Polizisten kontrolliert. Quelle: Bodo Marks/dpa

Fast jeder vierte kontrollierte Autofahrer hat gegen das Dieselfahrverbot in der Max-Brauer-Allee in Hamburg-Altona verstoßen. In einer ersten Großkontrolle seien 255 Fahrzeuge überprüft worden, teilte die Polizei in Hamburg mit. Davon hätten 65 nicht die Euro-Schadstoffnorm 6 erfüllt und damit gegen das Durchfahrtverbot verstoßen.



Bei Verstößen werden für Autofahrer 20 Euro fällig. Die Stadt will mit den Fahrverboten die Stickoxidbelastung der Luft senken.