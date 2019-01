Im europäischen Vergleich schneidet Deutschland jedoch gut ab. In der EU lebten 16 Prozent der Bevölkerung 2017 in einer überbelegten Wohnung, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. In Polen lebten im Jahr 2017 den Angaben zufolge 41 Prozent der Bevölkerung in einer überbelegten Wohnung. In Österreich waren es 15 Prozent, in Frankreich war die Quote mit acht Prozent nur etwas höher als in Deutschland. In den Niederlanden lag der Anteil dagegen nur bei vier Prozent, in Zypern und Malta sogar nur bei jeweils drei Prozent.