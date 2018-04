Die Arbeitnehmer dürften sich allerdings nicht nur auf die Politik verlassen, damit sich die Schere zwischen Arm und Reich wieder schließe. "Ich würde den Menschen in Niedriglohnjobs raten, sich zu organisieren und für bessere Bedingungen einzusetzen. Der Staat alleine wird es nicht richten." Oft gehe dies auf niedrigerer Ebene einfacher. "Wenn sich benachteiligte Arbeitnehmer in einem Betrieb zusammentun, dann können sie auch in kleineren Gruppen zum Betriebsrat oder zum Chef gehen. Dann möchte ich den Chef sehen, der nicht schaut, ob er ihnen entgegenkommen kann, gerade bei der guten Arbeitsmarktlage momentan." Promberger nimmt aber auch die Arbeitnehmer in die Pflicht und fordert von ihnen, "selbst in berufliche Bildung zu investieren. Bildung und Organisation - altmodisch aber richtig, meine ich".