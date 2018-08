Deutschlandweit sind 10.000 Schweinehalter Mitglieder in der ISN. Quelle: Friso Gentsch/dpa

Jeder zweite Sauenhalter will in den kommenden zehn Jahren aufgeben. Gründe sind laut Interessengemeinschaft der Schweinehalter Deutschlands (ISN) gesetzliche Auflagen und mangelnde Planungssicherheit. Laut einer Umfrage wollen 52,1 Prozent der 645 befragten Sauenhalter in den nächsten Jahren die Ferkelerzeugung aufgeben. Je kleiner der Betrieb, desto eher wolle er aufgeben.



Als Folge werde der Import von Ferkeln zunehmen. Die Menge an regional erzeugtem Fleisch werde abnehmen, hieß es.