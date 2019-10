Die eigentliche Gefahr besteht darin, dass Kinder nicht lernen, wie man mit Smartphones sinnvoll umgeht. Dr. Kathrin Mertes, Medienpädagogin

Durch die gemeinsame Nutzung finde ein Austausch in beide Richtungen statt: "Eltern können ihren Kindern Wissen weitergeben, Kinder können von ihren Bedürfnissen hinsichtlich der Mediennutzung erzählen. Also warum sie ein Spiel besonders mögen oder weshalb sie sich auf Instagram anmelden möchten. Beide Seiten bleiben im Gespräch und entwickeln so ein Verständnis füreinander".