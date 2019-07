Staatsanwalt Geoffrey Berman spricht zum Fall Epstein.

Quelle: Richard Drew/AP/dpa

Die New Yorker Staatsanwaltschaft wirft dem US-Milliardär Jeffrey Epstein die Misshandlung Dutzender minderjähriger Mädchen vor. Der 66-Jährige habe unter anderem in New York und Florida einen illegalen Sexhandelsring aufgebaut, hieß es in einer Anklageschrift.



Epstein war am Samstagabend festgenommen worden. Es ist nicht das erste Verfahren gegen den Unternehmer, der in der Vergangenheit Beziehungen zu Donald Trump, Bill Clinton und anderen Prominenten pflegte.