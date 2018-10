Die EU und Japan unterzeichnen Freihandelsabkommen. Quelle: Martin Bureau/POOL AFP/AP/dpa

Die Europäische Union und Japan haben bei einem Gipfeltreffen in Tokio ihr seit Jahren ausgehandeltes Freihandelsabkommen Economic Partnership Agreement (EPA) unterzeichnet.



Das in der Öffentlichkeit auch JEFTA genannte Abkommen soll im kommenden Jahr in Kraft treten und 99 Prozent aller Zölle zwischen den beiden Wirtschaftsräumen beseitigen. Mit der Unterzeichnung inmitten des Handelsstreits mit den USA setzen die EU und Japan auch ein Zeichen gegen Protektionismus.