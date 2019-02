Kritiker indes sehen gerade deswegen die Vorteile als vergleichsweise gering an gegenüber den potenziellen Nachteilen, die sich die EU durch das Abkommen eingehandelt hat. So befürchten Umwelt- und Verbraucherschützer, dass Maßstäbe tendenziell geschliffen werden könnten. So liegt beispielsweise der Anteil an genmanipulierten Zutaten, mit denen ein Lebensmittel noch als gentechnikfrei gelten darf, in der EU bei 0,9 Prozent; in Japan sind es fünf Prozent.