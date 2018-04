Eine erste Lesung gab es schon im März in New York, im Sommer dann strahlte der Bayerische Rundfunk eine Hörspielfassung aus. "Am Königsweg", das neue Stück der österreichischen Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek, kreist um US-Präsident Trump und wird seit Monaten heiß diskutiert. Umso größer war die Spannung vor der Uraufführung am Samstagabend im ausverkauften Deutschen Schauspielhaus in Hamburg. Am Ende spendeten die Zuschauer der revueartigen Inszenierung von Falk Richter mit acht Darstellern sowie Figuren aus der Fernseh-"Muppet Show", die mit Pistolen herumfuchteln, und Kasperpuppenspiel in einer Loge stürmischen Beifall.