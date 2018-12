Es ist ein Leiden und Sterben fernab des internationalen politischen Interesses. 20 Millionen Menschen im Jemen sind vom Hungertod bedroht - vor allem Kinder: Nach neuesten Zahlen von UNICEF stirbt in dem Land alle zehn Minuten ein Kind. Es müsse dringend Zusatznahrung in den Jemen gebracht werden - mehr als 400.000 Kinder seien so schwach und krank, dass sie eigentlich in die Notaufnahme gehörten, sagte Christian Schneider von Unicef Deutschland.