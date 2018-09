Die saudische Führung argumentiert, die Blockade solle Irans Waffenlieferungen stoppen. Kronprinz Mohammed bin Salman warf dem Iran eine "militärische Aggression" vor, weil er Waffen an die Huthis liefere. Der Iran wies die Beschuldigungen als "falsch, destruktiv, unverantwortlich und vor allem provokativ" zurück. Die Huthis kündigten am Donnerstag an, Saudi-Arabien weiter zu beschießen. Tankred Stöbe von Ärzte ohne Grenzen prangerte in SWR Aktuell die See- und Luftblockade durch Saudi-Arabien an. "Wichtig wäre jetzt hier, dass die politischen Akteure, inklusive der deutschen Außenpolitik, den Druck auf die saudi-arabisch geführte Koalition erhöhen", sagte er. Zumindest humanitäre Hilfsflüge müssten wieder ins Land gelassen werden.