Denn das Leid vieler Jemeniten, deren Familien in vier Jahren Krieg zerrissen, deren Kinder verhungerten und deren Eltern an Seuchen starben, ist unvorstellbar. Doch die Hoffnung der Menschen inmitten der größten humanitären Krise der Welt flammt dieser Tage wieder auf. Das bitterarme Land auf der arabischen Halbinsel blickt nach Schweden, wo am Donnerstag neue Friedensgespräche zwischen Regierung und Rebellen starten. Ein Ende des Desasters scheint möglich.