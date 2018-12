Menschen warten auf Hilfsmittel von einem Lebensmittelverteilzentrum in Sanaa, Jemen.

Quelle: dpa

Tausende Tote und und Millionen Menschen in Not - mit dieser Hypothek nehmen die Kontrahenten des Bürgerkriegs im Jemen am Donnerstag in Stockholm neue Friedensgespräche auf. UN-Vermittler Martin Griffiths bestätigte am Vorabend über Twitter, dass dann der politische Prozess zwischen der international anerkannten Regierung und den schiitischen Huthi-Rebellen neu gestartet werden solle. In den vergangenen vier Jahren waren alle Bemühungen um eine Lösung des blutigen Konflikts gescheitert.