Bei den Gesprächen gehe es laut Griffith um mehrere Punkte, die beide Seiten vorgebracht hätten: Neben dem Gefangenenaustausch die Freigabe von Geldern an die Zentralbank zur Entlohnung von Staatsbediensteten, eine mögliche Übergabe der Hafenstadt Hudaida an die UN und eine Öffnung des Flughafens Sanaa für Hilfslieferungen, sagte er.



Die Organisation "Ärzte ohne Grenzen" rief alle Kriegsparteien auf, das Leid der Bevölkerung zu lindern. Zudem müsse der Schutz von Krankenhäusern und Gesundheitspersonal gewährleistet sein: "Geld allein ist nicht genug", sagte Jana Brandt, die von Berlin aus Projekte im Jemen mitkoordiniert. Die Ärzte stehen nach eigenen Angaben oft auf verlorenem Posten, da viele Verwundete zu spät in Kliniken eingeliefert werden, so dass sie nicht mehr gerettet werden können.