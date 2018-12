Die Huthi-Rebellen kontrollieren große Teile des Landes, darunter die Hauptstadt Sanaa. Sie kämpfen gegen die international anerkannte Regierung von Präsident Abed Rabbo Mansur Hadi. Eine von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition unterstützt die Truppen der Regierung mit Luftangriffen. Sie sieht in den Huthis einen Verbündeten des schiitischen Irans, eines Erzfeindes der Saudis.



Die UN sehen in dem Land auf der Arabischen Halbinsel die weltweit schwerste humanitäre Krise. Die Weltgesundheitsorganisation WHO zählte mehr als 68.000 Toten und Verletzten seit Beginn der Luftangriffe der saudisch geführten Koalition im März 2015.