Ein großer Teil der militärischen Ausrüstung ging an Saudi-Arabie Quelle: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa

Die Bundesregierung hat 2017 Rüstungsexporte für rund 1,3 Milliarden Euro an die am Jemen-Krieg beteiligten Länder genehmigt. Das geht aus einer Antwort des Wirtschaftsministeriums auf eine parlamentarische Anfrage der Grünen hervor.



Union und SPD haben sich in den Koalitionsverhandlungen auf einen Exportstopp für alle Länder verständigt, die "unmittelbar" am Jemen-Krieg beteiligt sind. Der Grünen-Außenexperte Omid Nouripour kritisiert, dass der Exportstopp zu spät komme.