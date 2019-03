Spahn will Terminvergaben verändern - fast im Alleingang.

Nun kommt mit dem Terminservice- und Versorgungsgesetz sein bislang größtes Gesetz - kurz das TSVG. Spahn zieht gerne den Vergleich, die Abkürzung klinge wie ein Sportverein. Tatsächlich ist das Gesamtwerk sportlich. Nicht nur, dass Spahn gesetzlich Versicherten verspricht, schneller Facharzt-Termine zu bekommen. Er will außerdem die Versorgung auf dem Land verbessern, den Zuschuss beim Zahnersatz anheben, er will, dass alte Menschen in Altenheimen nicht mehr mit Billigwindeln abgefertigt werden. Jens Spahn will! Er will viel erreichen, doch zunehmend formieren sich seine Widersacher. Sie kritisieren seinen atemlosen Politikstil, werfen ihm vor, vor allem auf eigene Rechnung zu arbeiten. Geht es tatsächlich um Verbesserungen im Gesundheitswesen oder doch viel mehr um die Aufwertung der Marke Jens Spahn?